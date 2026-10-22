La confirmación del primer caso humano del virus Shamonda en Francia encendió las alertas sanitarias y abrió una investigación para determinar cómo se produjo el contagio de un paciente inmunodeprimido que falleció a comienzos de octubre.

Las autoridades francesas señalaron que se trata de un hecho excepcional, ya que hasta ahora este virus había sido considerado exclusivo de animales y no existían registros documentados de infecciones en personas. Además, organismos sanitarios europeos remarcaron que no hay pruebas de transmisión entre humanos.

El paciente presentaba una enfermedad grave previa y una marcada inmunodepresión, factores que podrían haber favorecido la infección. Los investigadores aún analizan cuál fue el papel del virus en el desenlace fatal y la vía por la que se produjo el contagio.

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y afecta principalmente al ganado bovino, aunque también puede infectar a otros rumiantes y équidos. Fue identificado por primera vez en Nigeria durante la década de 1960 y desde entonces se detectó de manera esporádica en distintas regiones de África y Japón.

La transmisión habitual ocurre a través de jejenes del género Culicoides, pequeños insectos hematófagos que actúan como vectores entre animales. Aunque esta es una de las principales hipótesis sobre el contagio en Francia, las autoridades todavía no han confirmado cómo se produjo la infección.

Durante 2026, el virus fue detectado por primera vez en animales de granja de varios países europeos, entre ellos Francia, España, Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos. Sin embargo, especialistas insistieron en que la aparición del patógeno en animales y el caso humano confirmado son situaciones diferentes que continúan bajo evaluación.

Los organismos sanitarios europeos mantienen el seguimiento epidemiológico del caso, mientras expertos en virología sostienen que, por el momento, no existen indicios de un riesgo significativo para la población general.