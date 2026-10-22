Lionel Messi será reconocido este viernes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción que destaca tanto su exitosa carrera como su labor solidaria en favor de la infancia.

El delantero argentino arribó este jueves a Oviedo junto a Antonela Roccuzzo para participar de las actividades previas a la ceremonia de entrega que se realizará en el Teatro Campoamor.

La expectativa generada por su presencia quedó reflejada en la respuesta del público. Las entradas para el encuentro que mantendrá con jóvenes y escolares se agotaron en pocos minutos, mientras que cientos de seguidores se congregaron para recibirlo a su llegada a la ciudad.

Durante la bienvenida, Messi saludó a los aficionados presentes, firmó camisetas y fotografías y compartió algunos momentos con el público que se acercó a verlo.

El jurado del Premio Princesa de Asturias valoró sus logros deportivos, que incluyen decenas de títulos a lo largo de su carrera, y también el trabajo que impulsa para facilitar el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia de este viernes marcará uno de los momentos más destacados de la agenda de los Premios Princesa de Asturias, que cada año distinguen a figuras de relevancia internacional.