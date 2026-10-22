La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó la interrupción del tránsito vehicular en el camino alternativo que conecta los barrios Saavedra y Laprida debido a las condiciones climáticas registradas en las últimas horas.

La medida fue dispuesta de manera preventiva ante el estado del camino, que presenta inconvenientes para la circulación segura de vehículos.

Desde el municipio solicitaron a los conductores evitar transitar por el sector afectado y utilizar rutas alternativas hasta que la situación sea normalizada.

Asimismo, recomendaron extremar las precauciones al conducir y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones y la eventual reapertura del camino.