Puerto Madryn reunirá los días 29 y 30 de octubre a referentes del ámbito judicial de todo el país en las Jornadas de Juicio por Jurados y Violencia de Género, una propuesta orientada a fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en este tipo de procesos.

La actividad, organizada por el Ministerio Público Fiscal del Chubut, convocará a integrantes de ministerios públicos, fiscales, profesionales de equipos interdisciplinarios y especialistas que compartirán experiencias y herramientas vinculadas al abordaje de casos de violencia de género que llegan a juicio por jurados.

Entre los principales ejes de debate se encuentran la valoración de la prueba, la participación de las víctimas durante el proceso y las estrategias de litigación que permitan una intervención con enfoque de género en las distintas etapas judiciales.

La apertura institucional se realizará el jueves 29 de octubre a las 9 en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Puerto Madryn y contará con la participación de autoridades judiciales, provinciales y municipales.

Las jornadas continuarán hasta el viernes 30. La primera jornada se desarrollará de 9 a 18 horas en la sede universitaria, mientras que el cierre tendrá lugar de 9 a 12:30 en el Ecocentro Pampa Azul.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca generar un espacio de formación e intercambio para mejorar las prácticas judiciales y fortalecer las herramientas de intervención en causas vinculadas a la violencia de género.