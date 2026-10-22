La construcción de una agenda universitaria patagónica común será el eje central del encuentro que este viernes reunirá en Comodoro Rivadavia a rectores, rectoras y legisladores nacionales de la región.

La actividad, organizada por la Red de Universidades Patagónicas (RUPA) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), buscará fortalecer el diálogo entre las casas de estudio y los representantes de la Patagonia en el Congreso Nacional para abordar las principales necesidades del sistema universitario.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo e intercambio sobre temas considerados estratégicos para la región, entre ellos el presupuesto universitario, la oferta académica, la ciencia, la tecnología, la innovación, la infraestructura y la cuestión Malvinas.

La iniciativa surgió en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde las autoridades universitarias acordaron impulsar un ámbito de discusión conjunto con legisladores nacionales para acercar posiciones y definir prioridades comunes.

La apertura contará con la participación del rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas; la presidenta de la RUPA y rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; y el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

El encuentro se desarrollará en el Lucania Palazzo Hotel y concluirá con una puesta en común de los debates y la búsqueda de consensos para fortalecer el sistema universitario público desde una perspectiva regional.