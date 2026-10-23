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En el marco de su 80° aniversario, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (CaCIPcr), encabezada por su presidente Alexis Togel, convoca a una gran mesa de trabajo multisectorial para diseñar en conjunto las estrategias y respuestas necesarias frente a los desafíos económicos y productivos que se avecinan.

Con motivo de la culminación de los festejos centrales por el 80° aniversario de su fundación, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Radad Tilly ratificó su compromiso histórico con el desarrollo regional y anunció la puesta en marcha formal de una mesa de trabajo articulada entre el sector público y privado.

​Las actividades conmemorativas de la semana incluyeron un recorrido histórico sobre los orígenes comerciales de la ciudad, culminando con un acto oficial y una cena de cierre que cuenta con una participacion cofirmada de referentes institucionales, autoridades municipales, provinciales y nacionales, así como representantes de distintos sectores sociales y económicos.

​Durante el encuentro, el presidente de la institución, Alexis Tögel, subrayó la relevancia de honrar el legado de las ocho décadas de trayectoria institucional aprendiendo de las luchas, acuerdos y consensos del pasado, pero con la mirada firme en el presente y el futuro. «Lo que celebramos hoy nos exige estar a la altura de los desafíos que se vienen. Para afrontarlos con éxito, necesitamos un acompañamiento genuino del sector productivo y económico, vinculando a todas las instituciones que participan activamente en nuestra sociedad», expresó Tögel.

​Una agenda en conjunto frente a los desafíos locales

​Uno de los ejes centrales planteados por la presidencia de la Cámara es la consolidación de un espacio de diálogo permanente y federal que involucre no solo al municipio local y al de Rada Tilly, sino también a las distintas cámaras colegas, asociaciones rurales, entidades históricas y representantes de los diversos niveles del Estado.

​En este sentido, Tögel destacó que el trabajo coordinado ya viene avanzando en iniciativas legislativas concretas, como el análisis y perfeccionamiento de las ordenanzas vigentes junto al ejecutivo municipal. Al respecto, aclaró que la propuesta excede una mera cuestión impositiva o de reducción de obligaciones: «Entendemos que el comercio registrado es el que tributa y genera los fondos para que el municipio pueda actuar. Cuanto menos comercio registrado y más informalidad haya, menos recaudación existirá. Por eso, cualquier solución debe pensarse como un bloque conjunto y nunca de un lado contra el otro».

​Próximos pasos

​La convocatoria formal a esta mesa de trabajo multisectorial buscará integrar de manera permanente a todos los actores del ecosistema económico regional, estableciendo una agenda de prioridades orientada a potenciar la competitividad, respaldar a los emprendedores, sostener las fuentes de trabajo y potenciar el desarrollo integral de Comodoro Rivadavia y la región.