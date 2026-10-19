Pamela Demes, integrante de la Asociación de Inquilinos de Chubut, señaló que ABC Radio por FM Records que “Es falso que los alquileres bajaron un 40% como dijo Martín Menem. Las estadísticas -agregó- muestran que aumentaron 818% desde que Milei asumió la presidencia».

En el mismo tono, dijo que «las familias inquilinas tenemos salarios pisados, incrementos de los alquileres que nunca se frenaron y hay que agregarle todo lo que se debe pagar para poder ingresar a una vivienda con los depósitos y comisión. Ahí entra el tema del endeudamiento familiar para sostener una vivienda”.

Detalló que “También hay que considerar el alquiler no formal que se pacta sobre la marcha y donde no hay posibilidades de defenderse. Los monoambientes se están alquilando a cerca de un millón de pesos lo que impide poder pagar todos los gatos del mes”.

Luego agregó que “Nosotros hacemos un cálculo estimativo del impacto de servicios y alquileres lo que nos da que para un hogar de cuatro personas todos los meses le falta 1,2 millones de pesos para afrontar el alquiler y la canasta familiar. Las familias inquilinas son estructuralmente endeudadas y vulnerada en sus derechos”.

Demes describió que “Para resolver el problema de las viviendas se juntan dos o tres familias o alquilan habitaciones compartidas y se ha precarizado la calidad de vida de los trabajadores y se está estructuralizando”.