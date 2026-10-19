La actividad se dio en el marco del proyecto “Nosotros sujetos de derechos” que lleva adelante la Municipalidad. La propuesta permitió que 17 participantes tuvieran un primer contacto con caballos, logrando superar sus miedos iniciales y experimentando notables beneficios emocionales.

Este lunes, el grupo de jóvenes del Centro Socioterapéutico, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, visitó el complejo KAU Patagonia, terapias asistidas con animales, ubicado detrás del barrio Altos de la Villa de Rada Tilly.

En el marco del proyecto y taller “Nosotros sujetos de derechos”, los 17 jóvenes con discapacidad realizaron una visita guiada junto a sus acompañantes, donde tuvieron contacto con caballos entrenados y perros adiestrados. Además, disfrutaron de una jornada al aire libre y en contacto con la naturaleza.

Desde la dirección de Discapacidad, agradecieron la posibilidad de visitar el lugar al indicar que “estamos muy contentos de poder contar con este espacio y poder avanzar en todo lo que es la terapia con animales, que es fundamental”.

Del mismo modo, resaltaron la trascendencia de disponer de este tipo de espacios para avanzar de manera sostenida en iniciativas de terapias asistidas. Durante la visita, los participantes realizaron un recorrido guiado donde, de forma progresiva, lograron interactuar y tomar contacto con los caballos, sumando así la estimulación con animales a sus esquemas habituales de tratamiento.

La articulación entre los distintos actores locales busca brindar una respuesta colectiva y sólida, orientada a sostener y garantizar de manera efectiva el derecho al esparcimiento, la salud integral y el bienestar de las personas con discapacidad.