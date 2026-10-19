El Club Náutico YPF manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el complejo Caleta Sara, luego de recibir una intimación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut para restituir el predio que ocupa desde hace más de cinco décadas en la costa cercana a Camarones. Según la institución, la medida pone en riesgo un espacio utilizado con fines educativos, científicos, turísticos y recreativos desde 1975.

De acuerdo con la documentación difundida por el club, el 11 de agosto de 2026 recibió una carta documento firmada por el ministro Diego N. Lapenna, mediante la cual se rescindió el comodato vigente y se intimó a entregar el predio en un plazo de diez días hábiles. La entidad sostuvo que la comunicación no incluyó los fundamentos de la decisión.

El Club Náutico YPF rechazó formalmente la medida el 25 de agosto y propuso abrir una instancia de diálogo junto a la Administración del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Según indicó, la respuesta fue recibida por el ministerio al día siguiente, pero hasta el momento no obtuvo una contestación por escrito.

Caleta Sara está ubicada dentro de la Reserva Provincial Cabo Dos Bahías, a 34 kilómetros de Camarones y a unos 287 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El complejo cuenta con dormis, quincho, comedor, sanitarios, tanque de reserva de agua potable y una bajada náutica utilizada también como fondeadero para embarcaciones. El club sostiene que ocupa el lugar con autorización estatal desde 1974.

La institución recuerda que el proyecto nació a mediados de la década de 1970, cuando socios y trabajadores vinculados a YPF desarrollaron infraestructura en un sector que carecía de servicios básicos. Entre las obras realizadas mencionan la provisión de agua, forestación, construcción de sanitarios, comedor y espacios de alojamiento. La inauguración del complejo se concretó el 24 de marzo de 1975.

Además del uso recreativo, el club destacó el rol educativo y científico del espacio. Entre otros antecedentes, señaló que alumnos de la Escuela Provincial N.º 704 de Biología Marina realizan allí viajes de estudio desde hace más de 25 años y que investigadores de universidades nacionales, extranjeras y del CONICET han utilizado las instalaciones para trabajos de campo y alojamiento.

También afirmó que durante décadas se encargó del mantenimiento del predio, del acueducto y de las instalaciones, además de garantizar el acceso de guardafaunas y colaborar con la preservación ambiental del área protegida.

En el documento difundido, la entidad expresó que le preocupa la posibilidad de perder un lugar que considera parte del patrimonio histórico y social de la región. Además, cuestionó que no se haya informado cuál sería el destino futuro del predio ni qué beneficios tendría el cambio para la comunidad.

Entre los pedidos formulados al Gobierno provincial, el club reclama que se expliquen los motivos de la rescisión del comodato, que se suspenda cualquier medida de desalojo mientras exista diálogo y que cualquier proyecto futuro para Caleta Sara sea discutido de manera conjunta con la institución