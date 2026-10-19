El juicio oral y público contra Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, comenzó este lunes por la mañana en las instalaciones de la Oficina Judicial de Rawson, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunta administración fraudulenta de fondos del sindicato.

El debate es encabezado por la jueza penal Ana Karina Breckle, quien antes del inicio formal del juicio rechazó tres planteos realizados por la defensa del dirigente gremial. Según explicó la magistrada, los cuestionamientos ya habían sido analizados y resueltos previamente por tribunales de revisión.

Los planteos fueron presentados por el abogado defensor Oscar Romero Bruno, quien manifestó sentirse agraviado por distintos aspectos del proceso. Tras escuchar los argumentos, la jueza dispuso un cuarto intermedio de más de una hora para analizar las solicitudes.

Luego de evaluar las presentaciones, Breckle resolvió rechazar los planteos defensivos y habilitó el inicio del debate oral.

Conocida la decisión judicial, comenzó la etapa de alegatos de apertura. La acusación estuvo a cargo del fiscal Lucas Papini, representante del Ministerio Público Fiscal, quien expuso la teoría del caso en relación con la presunta administración irregular de recursos pertenecientes al gremio.

El juicio continuará con la producción de pruebas y la declaración de testigos convocados por las partes, en busca de determinar la responsabilidad o inocencia del dirigente sindical.