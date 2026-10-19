El Gobierno nacional dispuso establecer el carácter de secreto militar para las adquisiciones de equipamiento destinadas a las Fuerzas Armadas, una medida que quedó formalizada a través del Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se da en medio de un escenario de tensión entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas y apunta a resguardar información considerada estratégica para la defensa nacional.

Con la nueva disposición, determinados aspectos vinculados a los procesos de compra de material militar quedarán protegidos bajo criterios de confidencialidad, limitando la difusión pública de información relacionada con el equipamiento destinado a las fuerzas de defensa.

La medida fue oficializada mediante el decreto correspondiente y entra en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.