Un importante operativo policial se desplegó en el Hotel Austral de Comodoro Rivadavia, luego de que un hombre mayor de edad subiera a la azotea con intenciones de arrojarse al vacío, en medio de un conflicto familiar.

El segundo jefe de la Unidad Regional, comisario Andrés Ávila, explicó que se activó el protocolo de intervención ante situaciones de crisis, con la participación de personal policial y un equipo de negociadores que trabajó durante aproximadamente dos horas para lograr que el hombre desistiera de su decisión.

Un operativo para evitar una tragedia

Tras tomar conocimiento de la situación, la Policía estableció un perímetro de seguridad en los alrededores del hotel y dispuso cortes preventivos del tránsito vehicular y peatonal.

La medida buscó evitar la aglomeración de personas, reducir los estímulos externos y generar las condiciones necesarias para que los negociadores pudieran establecer un diálogo con el hombre sin alterar aún más su estado emocional.

De acuerdo con la información brindada sobre el procedimiento, el individuo había ingresado al edificio sin ser advertido por el personal de seguridad ni de maestranza. Además, se encontraba lúcido y no presentaba signos aparentes de haber consumido sustancias.

Dos horas de diálogo y un acuerdo con su familia

La negociación fue encabezada por el subcomisario Trama, quien coordinó al equipo que intervino directamente en la azotea.

Durante aproximadamente dos horas, los efectivos mantuvieron un diálogo con el hombre hasta alcanzar un acuerdo: descendería cuando llegaran sus familiares mujeres.

Finalmente, su esposa, su madre y una tía arribaron al lugar en un patrullero. La presencia de sus familiares permitió avanzar en la resolución del episodio y el hombre cumplió con lo acordado, bajando de la terraza por sus propios medios.

Asistencia médica e intervención judicial

Una vez que descendió, el hombre fue examinado por personal médico y recibió contención de sus familiares.

En paralelo, la Policía realizó las comunicaciones correspondientes con el Ministerio Público Fiscal para solicitar directivas sobre las actuaciones legales. También se dispuso la intervención del Servicio de Asistencia a las Víctimas del Delito (SAVD).

La evaluación médica determinaría los pasos posteriores, entre ellos la eventual permanencia o el traslado al Hospital Regional, de acuerdo con su estado de salud.