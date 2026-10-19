La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública, sostiene que Guillermo Quiroga, máxima autoridad del gremio, giró $22.765.769 a sus cuentas bancarias entre agosto de 2019 y mayo de 2023.

A las 9, tras planteos previos por parte de la defensa, la jueza Karina Breckle declaró abierto este lunes, en la Oficina Judicial de Rawson, el debate oral y público contra Guillermo Quiroga, acusado de administración fraudulenta. La acusación lo señala como presunto autor del delito previsto en el artículo 173, inciso 7° del Código Penal.

El caso gira en torno al patrimonio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chubut, formado por las cuotas y aportes de los afiliados.

En representación del Ministerio Público Fiscal actua el fiscal general jefe Lucas Agustín aPapini, titular de la UFE-DAP, junto a dos querellas. La defensa está a cargo del Dr Oscar Romero.

En su alegato de apertura, el Fiscal Papini planteó que Quiroga asumió la administración de esos recursos en agosto de 2019, al ser elegido secretario general de ATE, y que debía autorizar todos los pagos. Según la acusación, giró $dinero a sus cuentas personales del Banco Galicia, Banco BBVA y Banco del Chubut. Además realizó transferencias a las cuentas de sus tres hijos.

El fiscal afirmó que parte del dinero se usó para cancelar tarjetas de crédito personales y para compras con tarjeta de débito. También mencionó compra de bienes muebles, membresías en asociaciones deportiva y pasajes al exterior.

Para respaldar esa hipótesis, diversa prueba documental y testimonial, así como también una pericia contable sobre la evolución patrimonial del acusado. De acuerdo con ese estudio, sus ingresos legítimos del período fueron de unos $13.325.936,33, y sus egresos totales llegaron a $30.338.917,90. La diferencia coincide con el dinero sindical que ingresó a sus cuentas, según la acusación.

Papini anticipó que la defensa planteará que las transferencias fueron una compensación, gastos de representación o reintegros. Ante ese argumento, sostuvo que Quiroga no cobraba sueldo, viáticos ni compensación alguna del gremio y que mantuvo su salario completo como empleado del Ministerio de Salud. Agregó que el artículo 32 del Estatuto de ATE exige rendir cuentas de cada gasto, y que no presentó ninguna.

La administración fraudulenta se configura cuando una persona a cargo de bienes ajenos viola el deber de fidelidad que asumió y, con eso, busca un lucro indebido o causa un perjuicio al titular de esos bienes. En este caso, la Fiscalía sostiene que el perjuicio superó los $22.000.000 y que el presunto autor obtuvo un beneficio para sí y para sus hijos.

Tras los alegatos de apertura, comenzó el turno de los testigos por parte de la Fiscalía. El debate seguirá con el resto de los testimonios, la prueba ofrecida, que incluye documentos y peritajes, y finalmente se pedirá que Quiroga sea declarado penalmente responsable.