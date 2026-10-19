El presidente Javier Milei regresó al país,pero para irse de inmediato, mañana mismo, a Madrid.

Mientras tanto, y si bien hoy el mandatario habló en Neuquén, en la inauguración de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, el evento cumbre del sector hidrocarburífero del país, fue su hermana Karina la que encabezó el acto de traslado de detenidos, de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

Una vez más, a la secretaria general le costó leer un discurso muy simple que, con un poco de habilidad, podría haber dado sin texto escrito alguno.

En el debate de Brasil, entre Lula y Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño le preguntó a su rival para la segunda vuelta de este domingo, si ya había pedido la motosierra de Milei, algo que el senador e hijo del ex presidente y golpista, Jair Bolsonaro, se negó a responder.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: