El encuentro contó con la presencia de funcionarios de distintas áreas municipales y representantes de Don Bosco, Gobernador Fontana, Próspero Palazzo, Standard Norte y Restinga Alí.

Este lunes, el intendente Othar Macharashvili encabezó una reunión en la sede de la Asociación Vecinal de barrio Standard Norte con vecinalistas de dicho sector y de los barrios Don Bosco, Gobernador Fontana, Próspero Palazzo y Restinga Alí, con el objetivo de escuchar las principales demandas de cada sector y coordinar acciones con las distintas áreas municipales.

Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados con obras de infraestructura, redes de gas, pavimentación, transporte público, ordenamiento urbano, servicios de salud y generación de empleo, entre otras cuestiones de interés para los vecinos.

En ese marco, Macharashvili hizo hincapié en la necesidad de mantener un diálogo permanente con las organizaciones barriales, establecer prioridades y brindar información clara sobre las posibilidades de avanzar con las obras y proyectos, en un contexto económico que limita los recursos disponibles.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, valoró estos espacios de intercambio como una herramienta para fortalecer el vínculo con las vecinales y avanzar en una agenda de trabajo conjunto. En ese sentido, señaló que la reunión fue “muy positiva” y remarcó la necesidad de escuchar a los vecinalistas, a quienes definió como “la voz de los barrios”.

Asimismo, explicó que se trata de una serie de reuniones impulsadas por el Ejecutivo Municipal para conocer las principales demandas de cada sector y coordinar acciones con las distintas áreas. Al respecto, indicó que de cada encuentro surgen tareas que son canalizadas a través de las secretarías correspondientes, a fin de “dar prioridad a las cuestiones más urgentes y avanzar en soluciones que están esperando en cada uno de los barrios”.