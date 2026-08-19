La administradora del Puerto, Digna Hernando, presentó en conferencia de prensa las actividades previstas del 10 al 12 de octubre por el aniversario de la inauguración del muelle Antonio Morán. Habrá visitas al destructor ARA Almirante Brown, regatas, paseos náuticos, concursos y propuestas para toda la familia.

En conferencia de prensa, la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, presentó la agenda de actividades con la que se celebrarán los 30 años de la inauguración del muelle Antonio Morán.

La propuesta se desarrollará del 10 al 12 de octubre y tendrá como objetivo abrir el puerto a la comunidad, acercar su historia a los vecinos y mostrar también su proyección a futuro.

“Nadie quiere lo que no conoce y queremos que el puerto esté en el corazón de todos los comodorenses”, expresó Hernando.

Uno de los principales atractivos será la llegada del ARA Almirante Brown, destructor de la Armada Argentina que podrá ser visitado por la comunidad los días 11 y 12 de octubre.

Las actividades comenzarán el 10 con una regata organizada por el Club Náutico Comandante Espora y continuarán durante todo el fin de semana con visitas guiadas al puerto, paseos náuticos, propuestas infantiles, actividades culturales y una exposición de Prefectura Naval Argentina.

También habrá un espacio destinado a food trucks, artesanos, emprendedores, gastronomía y productores locales.

En paralelo, se organizarán concursos destinados a estudiantes de diferentes localidades del corredor bioceánico y el certamen fotográfico “Puerto y Ciudad”, abierto a participantes mayores de 16 años.

El acto central tendrá lugar durante la mañana del 12 de octubre, cuando se realizará la entrega de premios de los concursos y habrá actividades culturales, danzas y participación de instituciones locales.

Hernando adelantó que la programación continuará sumando propuestas a medida que se acerque la fecha y se confirmen los horarios de cada actividad.