El Municipio avanzó con el operativo de mantenimiento de pluviales a cielo abierto en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Las cuadrillas emplearon maquinaria pesada para remover residuos y limpiar aguas estancadas en los barrios 30 de Octubre, LU4 y Las Orquídeas.

Este miércoles por la mañana, la Secretaría de Control Urbano y Operativo, a través de la Dirección General de Mantenimiento de Pluviales a Cielo Abierto, llevó adelante tareas de saneamiento en los canales de las zonas norte y sur de la ciudad.

En el pluvial del barrio 30 de Octubre, las cuadrillas trabajaron con el apoyo de una retroexcavadora y un camión volcador para retirar la basura acumulada, que es arrojada por los propios vecinos durante la noche, generando obstrucciones y desbordes que ponen en riesgo la seguridad de las viviendas cercanas.

Respecto al trabajo de saneamiento que llevaron adelante los equipos en un tramo de más de 15 metros hasta su desembocadura en las avenidas Constituyentes y Chile, en el barrio LU4, el director general del área, Carlos Vargas, explicó que la intervención responde a un pedido de la junta vecinal: “Tanto en este pluvial como en el del barrio Moure realizamos mantenimiento permanente para garantizar que el agua fluya con normalidad, especialmente durante los días de lluvia”.

Vargas detalló que constantemente, se realiza la limpieza de líquidos estancados y se retira toda la basura acumulada. Sin embargo, indicó que “se suscita un problema recurrente con quienes arrojan desperdicios, porque, aunque la Subsecretaría de Ambiente concientiza a los vecinos, cada 10 o 15 días volvemos a encontrar una gran cantidad de basura en el canal”.

Asimismo, Vargas indicó que las tareas se extendieron a otros puntos de la ciudad: “Venimos del barrio Las Orquídeas, donde limpiamos todo el trazado que inicia en el barrio Castelli, cruza la ruta y finaliza en el mar. Lo mismo sucede en el evacuador del Roque González, donde intervenimos de manera continua”.

Por último, el titular de la dirección, hizo un llamado a la colaboración ciudadana para mantener los conductos despejados y evitar anegamientos prevenibles. “Es habitual retirar colchones, electrodomésticos en desuso y restos de poda de los canales a cielo abierto, por lo que pedimos responsabilidad a la comunidad”, concluyó.