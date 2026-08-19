El mundo de la música atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Florencia Sugo, la hija mayor del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo. La joven tenía 23 años y enfrentaba una enfermedad oncológica diagnosticada durante 2025.

La noticia fue confirmada inicialmente por Diego Sorondo, manager del artista, y posteriormente mediante comunicaciones difundidas en redes sociales por Sentimientos Producciones, vinculada al cantante.

La situación familiar obligó además a modificar la agenda profesional de Lucas Sugo, quien decidió permanecer junto a sus seres queridos durante estos difíciles momentos.

Reprogramó sus shows en Argentina

A través de un comunicado fechado el 18 de agosto, la productora confirmó que el artista y su banda no realizarán las presentaciones que tenían previstas para el próximo fin de semana en Argentina.

“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días”, explicaron desde la producción al comunicar la decisión.

Los espectáculos afectados estaban previstos para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, Chaco, y el domingo 23 de agosto en Las Toscas, Santa Fe.

Desde la producción señalaron que las presentaciones serán reprogramadas y agradecieron la comprensión del público y de los productores locales.

La muerte de Florencia provocó numerosas muestras de acompañamiento hacia Lucas Sugo y su familia.

El artista uruguayo, ampliamente reconocido por su trayectoria dentro de la música tropical, decidió apartarse momentáneamente de los escenarios para transitar este doloroso momento junto a sus seres queridos.