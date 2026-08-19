El Municipio de Rada Tilly invita a niñas, niños y adolescentes a ser parte de una jornada especial con juegos, aventuras, actividades artísticas, deporte, lectura y otras propuestas para compartir, explorar y disfrutar.

El festejo se realizará el sábado 22 de agosto, en el Gimnasio de la Escuela Nº 718, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a recorrer distintas estaciones, con experiencias especialmente preparadas para niñas, niños y adolescentes: aulas sensoriales, espacios de lectura, actividades para la primera infancia, juegos y aventuras, talleres de arte, propuestas deportivas, actividades vinculadas con el ambiente, espacios de participación y expresión, y propuestas relacionadas con la salud y la educación.

Las actividades comenzarán con una Hora Silenciosa de 14:30 a 15:30 horas, pensada para quienes prefieran un espacio con menor intensidad sonora y estímulos.

A partir de las 15:30 horas, la actividad estará abierta al público general y se extenderá hasta las 18:30 horas, con propuestas para que cada participante pueda elegir qué actividades realizar y recorrer el espacio a su propio ritmo.

La jornada estará atravesada por los derechos de niñas, niños y adolescentes, que serán abordados de manera lúdica y participativa a través de cada uno de los espacios, promoviendo especialmente el derecho al juego, la recreación y el esparcimiento.

También habrá una Carpa de Salud del Centro de Salud Municipal Dr. René Favaloro y un buffet a cargo del Taller de Habilidades y Autoconocimiento de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, sumando servicios y propuestas para acompañar la jornada.

Como parte de la celebración, a las 17:30 horas se presentará la obra de teatro “Marejada”, sumando una propuesta artística para todas las edades.

La jornada se desarrolla en el marco del programa MUNA – Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina y al cual adhiere Rada Tilly, que busca fortalecer las políticas locales y los sistemas de protección integral de derechos.

En Chubut, la línea temática de Entornos Libres de Violencia forma parte de esta iniciativa y tiene como objetivo promover entornos seguros, protectores y respetuosos para niñas, niños y adolescentes.

Desde esta perspectiva, el festejo propone ir más allá de la celebración y convertirse también en un espacio de promoción de derechos, donde las infancias y adolescencias puedan jugar, participar, expresarse, ser escuchadas y reconocerse como protagonistas y sujetos de derechos.