Personal de la Comisaría Seccional Cuarta de Trelew detuvo a dos jóvenes luego de que vecinos del Barrio San José alertaran sobre su presencia sospechosa en Calle Owen. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres con mochilas que coincidían con la descripción aportada y, al intentar identificarlos, ambos intentaron huir a pie. Fueron demorados rápidamente en la intersección de Musters y Cambrín.

El damnificado informó que su vivienda se encontraba deshabitada y que los sujetos habían saltado el paredón, roto un vidrio e ingresado al interior, donde sustrajeron una mochila negra marca Quechua, una campera beige marca DC, $10.000, un disco rígido, máquinas de cortar pelo, bijouterie y perfumes.

Los elementos recuperados fueron reconocidos por el propietario como de su pertenencia. Los detenidos, A. F. C. (20 años) y C. E. M. (20 años por sus siglas), quedaron a disposición de la autoridad judicial hasta la audiencia de control de detención.