La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que se llevan adelante tareas de colocación de nuevos reductores de velocidad en el centro de la ciudad.

Las obras se concentran en la calle Sarmiento, casi 9 de Julio, un sector caracterizado por la intensa circulación vehicular y peatonal. El objetivo es ordenar el tránsito y prevenir accidentes, reforzando las medidas de seguridad en una zona clave del casco céntrico.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta durante el desarrollo de los trabajos.