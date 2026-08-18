La Comisión de Actividades Infantiles comunicó con profundo pesar el fallecimiento de Ariel Zarate, integrante de su plantel de Primera División. La institución acompañó especialmente a sus hermanos Zoe y Dante, también vinculados al básquet del club.

La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Ariel Zarate, jugador de la Primera División de Básquet de la institución.

A través de un sentido mensaje, el club despidió al deportista y expresó sus condolencias a familiares, amigos y allegados.

“La Comisión de Actividades Infantiles despide con profundo dolor a Ariel Zarate, jugador de nuestra Primera División de Básquet, y acompaña a toda su familia, amigos y allegados en este doloroso momento”.

La institución hizo llegar además un acompañamiento especial a Zoe Zarate, profesora del Mini Básquet de la CAI, y a Dante Zarate, jugador de la categoría U17, ambos hermanos de Ariel.

La noticia generó pesar dentro de la comunidad deportiva de la institución, donde distintos integrantes de la familia Zarate mantienen un estrecho vínculo con la actividad del básquet.