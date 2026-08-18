El Club Oxidad@s CR, reconocido por su trayectoria en acciones solidarias en Comodoro Rivadavia y alrededores, prepara una jornada especial en Facundo el próximo sábado 22 de agosto, en el marco del Día de las Infancias.

La actividad contará con el acompañamiento de la directora de la comuna, Vilma Pinilla, y tendrá como objetivo llevar alegría y compartir con los niños y niñas de la localidad.

Durante la tarde se repartirán golosinas, chocolatada, panchos, pochoclos y regalos, además de organizar juegos y actividades recreativas. También participará Ramiro, peluquero solidario de Comodoro Rivadavia, quien ofrecerá cortes de cabello gratuitos para los chicos y chicas del lugar.

El Ropero Solidario, iniciativa central del club, sigue siendo un pilar en la recolección y redistribución de ropa en buen estado, reflejando el espíritu de unión y compromiso que caracteriza a Oxidad@s CR.

En tiempos donde la solidaridad es fundamental, esta propuesta busca fortalecer lazos comunitarios y demostrar que, trabajando juntos, siempre es posible marcar la diferencia.