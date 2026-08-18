Por decimocuarto año consecutivo, las familias organizadoras de la Caravana Familiar por el Día de las Infancias recorrieron las calles de Comodoro Rivadavia, llevando alegría y momentos inolvidables a cientos de niños y niñas.

La iniciativa, que nació del corazón de un grupo de familias y se transformó en una tradición solidaria, logró superar este año las 2.000 bolsitas de caramelos y pochoclos distribuidas en distintos barrios de la zona sur.

Durante la jornada, la caravana visitó Moure, San Cayetano, Quirno Costa, José Fuchs, 9 de Julio, Avenida Rivadavia, Ceferino, Isidro Labrador, Isidro Quiroga, Niaco, Abel Amaya, Juan XXIII, entre otros sectores.

Además de la entrega de golosinas, hubo personas disfrazadas de distintos personajes, con quienes los más chicos pudieron sacarse fotos y disfrutar de una tarde diferente.

La actividad fue organizada por las familias Barrientos, Díaz, Broca, Uribe, González, Quimey y Santivañez, junto a la colaboración de amigos, vecinos y voluntarios que año tras año se suman para hacer posible esta propuesta.

Los organizadores agradecieron a la comunidad por cada donación y gesto solidario, así como a los medios de comunicación locales por su acompañamiento. “Cada sonrisa que recibimos durante el recorrido nos confirma que el esfuerzo vale la pena”, expresaron.