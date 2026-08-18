En los últimos días se popularizó en redes sociales un truco viral que promete revelar si un perfume es original o falsificado. La técnica consiste en rociar unas gotas de la fragancia sobre agua y observar la reacción: según el video difundido, un perfume auténtico dejaría un rastro aceitoso o blanquecino, mientras que uno trucho se disolvería rápidamente.

Sin embargo, especialistas en perfumería y química señalan que este método no es seguro ni definitivo, ya que la reacción depende de la composición química de cada fragancia (tipo de alcohol, aceites aromáticos, concentración) y no necesariamente de su autenticidad. Dos perfumes originales pueden comportarse de manera distinta en esta prueba.

Para evitar engaños, los expertos recomiendan prestar atención a otros aspectos más confiables:

Packaging y frasco : calidad de impresión, etiquetas, atomizador y detalles de diseño.

: calidad de impresión, etiquetas, atomizador y detalles de diseño. Código de lote y número de serie : verificables en la caja y el envase.

: verificables en la caja y el envase. Aroma en la piel : evolución de las notas olfativas, aunque la duración no es prueba absoluta.

: evolución de las notas olfativas, aunque la duración no es prueba absoluta. Lugar de compra: adquirir siempre en perfumerías reconocidas o distribuidores oficiales.

El truco del agua puede resultar curioso y entretenido, pero no sustituye a los métodos tradicionales de verificación. La recomendación principal es optar por canales de venta confiables para reducir el riesgo de adquirir productos falsificados.