La ciudad de Varsovia enfrenta un creciente desafío debido al aumento de la población de jabalíes que habitan en áreas urbanas. Según datos oficiales, durante este año se registraron 18.082 reportes relacionados con estos animales, entre ellos ataques a personas y colisiones de tránsito.

De acuerdo con estimaciones municipales, en 2025 la capital polaca contaba con alrededor de 3.031 ejemplares. Las autoridades sostienen que la presencia de los animales ya no se limita a las zonas periféricas, sino que se extiende a barrios residenciales, parques, plazas y alrededores de establecimientos educativos.

El alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, aseguró que la seguridad de los habitantes es una prioridad y reconoció que el crecimiento de la población de jabalíes representa un problema que no puede ser ignorado. Sin embargo, señaló que el marco normativo vigente limita las alternativas de manejo disponibles para las administraciones locales.

Desde 2017, las restricciones sanitarias vinculadas a la peste porcina africana impiden trasladar jabalíes capturados a otras zonas. Además, no existen anticonceptivos autorizados para esta especie ni en Polonia ni en la Unión Europea, lo que reduce las opciones de control poblacional.

Especialistas en ecología urbana explican que varias generaciones de estos animales ya han nacido dentro de la ciudad y se han adaptado a convivir con los humanos. El fácil acceso a alimentos en contenedores de residuos y la alimentación por parte de vecinos son señalados como algunos de los factores que favorecen su presencia en entornos urbanos.

Las autoridades también advierten que los jabalíes han ido perdiendo el temor natural hacia las personas, aumentando los episodios de riesgo. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 186 denuncias por ataques a personas y 302 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados estos animales.

Ante esta situación, el municipio recurrió a la captura y sacrificio selectivo como medida de control. Entre 2022 y agosto de 2026 murieron 1.876 jabalíes en la ciudad, aunque las autoridades reconocen que estas acciones no han logrado reducir significativamente la población.

Mientras continúa el debate sobre posibles cambios en la legislación, el crecimiento de los jabalíes urbanos sigue generando preocupación entre los residentes y las autoridades de la capital polaca.