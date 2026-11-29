Este 29 de noviembre de 2026, España celebra elecciones generales, en las que se renovará la composición del Parlamento. Los comicios se realizan de forma anticipada, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolviera el órgano legislativo tras el fracaso de las reformas en materia de vivienda en medio de la crisis.

¿Qué se elige?

Más de 37 millones de españoles están llamados a elegir a 350 diputados del Congreso (Cámara Baja) y 209 miembros del Senado (Cámara Alta), que, en conjunto, conforman las Cortes Generales. A su vez, los diputados elegidos designarán al nuevo presidente del Gobierno.

Los colegios electorales abren a las 9:00 hora local (08:00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 20:00 hora local (19:00 GMT).

¿Por qué se celebran elecciones anticipadas?

A finales de septiembre, el país se vio sacudido por protestas en medio de la crisis de la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida. El Gobierno presentó dos proyectos de ley, pero el Parlamento no los aprobó.

Pocos días después de la decisión de los diputados, el 5 de octubre, Sánchez anunció la disolución del Parlamento español y la convocatoria anticipada de elecciones generales.

Principales candidatos y partidos

Pedro Sánchez, PSOE (Partido Socialista Obrero Español)

El actual presidente del Gobierno, en el poder desde 2018, aspira a la reelección y pone el acento en el crecimiento económico y los avances sociales. Durante su mandato ha afrontado críticas por la crisis de la vivienda, la inmigración y los escándalos de corrupción dentro de su partido.

Alberto Núñez Feijóo, Partido Popular (PP)

Considerado el principal partido de la oposición, de orientación conservadora. Su programa se centra en la reducción de impuestos y la desregulación.

Santiago Abascal, Vox

Junto con el Partido Popular, forma el bloque de la derecha, que aspira a alcanzar la mayoría parlamentaria. Se opone a la inmigración y a las políticas de género.

Ada Colau, Frente Amplio

Exalcaldesa de Barcelona, lidera una nueva alianza de izquierdas que agrupa a Sumar, Más Madrid y otras fuerzas. Su agenda se centra en la vivienda y la defensa de los servicios públicos.

Previsiones

La principal disputa se librará entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. A pesar de que las encuestas apuntan a una ventaja del Partido Popular, de centroderecha, la izquierda ha recortado considerablemente la distancia durante la campaña.

Según las últimas proyecciones publicadas en los medios, la derecha (PP, Vox y SALF) obtendría el 51,1% de los votos, mientras que la izquierda (PSOE, Frentes, Podemos y Adelante Andalucía) alcanzaría el 38,7%

Cómo se elige al presidente del Gobierno?

El presidente del Gobierno no se elige directamente, sino que es designado por las Cortes Generales constituidas tras las elecciones. La votación clave tiene lugar en el Congreso de los Diputados, donde, para ser elegido en primera votación, se requiere una mayoría absoluta de al menos 176 votos de los 350 escaños. En la segunda votación, basta con una mayoría simple.

¿Cómo se designa al candidato?

Tras las elecciones, el rey consulta a los representantes de los partidos y, a continuación, propone un candidato a la presidencia del Gobierno a través del presidente del Congreso de los Diputados. Por lo general, se trata del líder del partido que ha obtenido el mayor número de escaños.

El candidato, por su parte, presenta su programa y solicita la confianza de la Cámara. Si no obtiene la mayoría absoluta, 48 horas después se celebra una segunda votación, en la que basta con conseguir más votos a favor que en contra.

Si la votación resulta favorable, el rey nombra oficialmente al candidato presidente del Gobierno.

En caso contrario, es decir, si en el plazo de dos meses desde la primera votación ningún candidato logra la confianza del Parlamento, el rey disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones generales. (Sputnik)