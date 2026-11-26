Siete personas resultaron heridas tras una explosión seguida de un incendio registrada este jueves en una refinería ubicada en Bangkok, la capital de Tailandia. El episodio movilizó a equipos de emergencia, bomberos y rescatistas, que trabajaron durante varias horas para controlar la situación.

Según informaron las autoridades locales, los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud. Cuatro de ellos permanecían en estado crítico o de urgencia, mientras que los otros tres se encontraban graves pero estables.

El hecho ocurrió durante la tarde en una refinería operada por la compañía Bangchak, uno de los principales conglomerados energéticos del país. Tras la explosión, se generó una columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad y se activó un amplio operativo de emergencia.

Las autoridades recomendaron a los vecinos alejarse de la zona por precaución y facilitar el paso de ambulancias y unidades de bomberos. Paralelamente, organismos ambientales comenzaron tareas de monitoreo para evaluar posibles impactos en la calidad del aire y del agua.

Por su parte, la empresa informó que suspendió todas las operaciones de producción y aseguró que el incendio fue controlado. Mientras tanto, continúan las investigaciones para establecer qué provocó la explosión.

El incidente se produjo en Phra Khanong, un distrito residencial y comercial del este de Bangkok, una de las zonas más transitadas de la capital tailandesa.