El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut declaró inadmisible la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Ricardo Adolfo La Regina, dejando firme la condena dictada por la Justicia por la destrucción de nidos y la muerte de ejemplares de pingüino de Magallanes en la zona de Punta Tombo.

Con esta resolución, el máximo tribunal provincial confirmó las decisiones adoptadas tanto en primera instancia como por la Cámara Penal de Trelew, que ya habían ratificado la responsabilidad penal del imputado por los hechos ocurridos a fines de 2021 en las inmediaciones de la reserva natural.

La Regina había sido condenado en noviembre de 2024 a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado culpable de los delitos de daño agravado y maltrato animal. Posteriormente, la Cámara Penal confirmó la sentencia y rechazó los planteos de la defensa.

En su presentación ante el STJ, los abogados cuestionaron distintos aspectos del proceso, entre ellos la integración del tribunal y la valoración de las pruebas. Sin embargo, los ministros consideraron que esos argumentos ya habían sido analizados en instancias anteriores y no reunían los requisitos necesarios para habilitar una revisión extraordinaria.

Los magistrados remarcaron que el Superior Tribunal no actúa como una tercera instancia para reexaminar hechos o pruebas ya evaluadas por tribunales inferiores y señalaron que este tipo de recursos requiere demostrar supuestos de arbitrariedad manifiesta o violaciones constitucionales.

De esta manera, la condena quedó definitivamente ratificada y se cerró una de las causas ambientales más relevantes de los últimos años en la provincia, vinculada al impacto generado sobre una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo.