La investigación judicial que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara al juez Ariel Lijo una serie de medidas destinadas a profundizar el análisis de su patrimonio.

El requerimiento apunta a relevar información sobre distintas propiedades atribuidas al dirigente deportivo, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan. Entre los bienes bajo análisis se encuentran departamentos, viviendas, terrenos y parcelas cuya adquisición, valuación y eventuales mejoras serán objeto de revisión por parte de la Justicia.

Para avanzar con la investigación, la fiscalía pidió informes a organismos de control y catastro, con el objetivo de acceder a documentación relacionada con valuaciones fiscales, permisos de obra, planos, certificados de finalización y registros vinculados a los inmuebles.

Además, fueron requeridas copias de escrituras y antecedentes notariales que permitan establecer el origen de los fondos utilizados en las operaciones y las modalidades de pago empleadas en cada transacción.

La pesquisa también se extiende a movimientos financieros. En ese contexto, Pollicita solicitó información detallada a la AFA sobre una transferencia de 260 millones de pesos realizada en junio de 2023 a una cuenta bancaria vinculada a Tapia.

Asimismo, la fiscalía requirió datos sobre otras transferencias efectuadas por la entidad, el uso de tarjetas asociadas al dirigente y los vuelos privados contratados o abonados por la AFA en los que haya viajado desde 2017.

Las medidas buscan reunir elementos que permitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el titular de la AFA y el patrimonio detectado durante la investigación. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y aún no se han adoptado definiciones judiciales sobre el fondo del expediente.