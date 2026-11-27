La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó un nuevo esquema de interrupciones programadas del servicio de agua potable en Comodoro Rivadavia, en el marco del cronograma previsto para la temporada 2026-2027.

Según detalló el Departamento de Saneamiento, los cortes tendrán una duración de 24 horas y se realizarán de manera escalonada en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de recuperar los niveles de reserva del sistema de Puesto La Mata.

La primera interrupción comenzará este viernes a las 18 horas y afectará a los barrios de Zona Norte hasta las 18 horas del sábado. Posteriormente, el sábado a las 18 horas se dará inicio al corte en los barrios de Zona Sur y Central, que se extenderá hasta la misma hora del domingo.

Desde la Cooperativa señalaron que estas acciones forman parte de las medidas operativas destinadas a garantizar el abastecimiento de agua durante los meses de mayor demanda.

Además, solicitaron a la comunidad realizar un uso responsable del recurso, tanto durante los cortes programados como en el resto de la temporada estival.

La entidad recordó que el cronograma podrá modificarse en función del estado de las reservas. Asimismo, advirtió que factores climáticos o situaciones imprevistas podrían provocar cambios en los horarios previstos o extender la duración de las interrupciones.