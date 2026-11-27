Comodoro Rivadavia recuerda este 27 de noviembre a una de las figuras más queridas de su historia reciente. Se cumplen 13 años del fallecimiento del padre Juan Corti, el sacerdote salesiano que dedicó más de seis décadas de su vida al acompañamiento de niños, jóvenes y familias de los sectores más vulnerables de la ciudad.

Nacido en Italia en 1925, Giovanni Corti llegó a la Patagonia con una fuerte vocación misionera y encontró en Comodoro Rivadavia el lugar donde desarrolló gran parte de su obra. Desde sus primeros años impulsó iniciativas destinadas a brindar educación y contención en barrios que crecían al ritmo de la expansión urbana y la llegada de familias trabajadoras.

Su compromiso quedó reflejado en la creación de espacios educativos, comunitarios y religiosos que con el paso del tiempo se transformaron en instituciones fundamentales para miles de vecinos. Entre ellas se destaca el Colegio Domingo Savio, inaugurado en 1970, además de otros establecimientos y proyectos desarrollados en distintos sectores de la ciudad.

Conocido popularmente como el “cura gaucho” y el “cura manguero”, Corti se ganó el cariño de la comunidad por su cercanía, humildad y permanente búsqueda de recursos para sostener obras destinadas a quienes más lo necesitaban. Su trabajo trascendió las aulas y parroquias, convirtiéndolo en una referencia social y cultural de Comodoro.

El sacerdote falleció en 2013 a los 88 años y fue despedido por una multitud que acompañó su cortejo fúnebre en una de las manifestaciones populares más numerosas que recuerde la ciudad.

Actualmente, la Fundación Obra Padre Juan Corti continúa desarrollando su legado mediante seis instituciones educativas que brindan formación a miles de estudiantes. Sin embargo, las autoridades de la entidad vienen advirtiendo sobre las dificultades económicas que enfrentan para sostener el mantenimiento de los edificios y el funcionamiento de los establecimientos.

En ese marco, durante esta jornada se realizarán diversas actividades conmemorativas, entre ellas una misa, una muestra anual y el sorteo de un bono contribución que tiene como premio principal la última camioneta utilizada por el sacerdote. La iniciativa busca recaudar fondos para continuar con la tarea educativa y social que marcó la vida de generaciones de comodorenses.