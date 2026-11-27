La Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia llevará adelante una nueva jornada de atención integral destinada a hombres, con el objetivo de acercar servicios de prevención, control y promoción de la salud a la comunidad.

La actividad se desarrollará en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Isidro Quiroga, ubicado sobre avenida Lisandro de la Torre al 3300, donde los asistentes podrán acceder de manera gratuita a distintos controles médicos y prestaciones sanitarias.

El circuito de atención comenzará a las 12 horas e incluirá controles de signos vitales, peso, talla y presión arterial, además de vacunación para completar esquemas del Calendario Nacional, consultas clínicas, electrocardiogramas y controles odontológicos. La atención estará orientada principalmente a personas que no cuentan con cobertura médica.

Durante la jornada también se entregarán medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión, dislipemias e hipotiroidismo, siempre con la correspondiente receta médica actualizada.

Como parte de las actividades complementarias, a las 13 horas se brindará una capacitación abierta sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Asimismo, se desarrollarán charlas y talleres vinculados a la alimentación saludable, la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, la actividad física y el uso de prótesis dentales.

Desde el área de Salud recordaron que los controles se realizarán con cupos limitados, por lo que quienes deseen participar deberán solicitar turno previamente comunicándose al teléfono 448-0944.

La propuesta forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer la atención primaria y fomentar hábitos de autocuidado, prevención y detección temprana de enfermedades.