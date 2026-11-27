La Municipalidad de Rada Tilly llevará adelante este sábado una jornada integral de bienestar animal destinada a promover el cuidado responsable de perros y gatos, acercando servicios veterinarios gratuitos y propuestas de educación para la comunidad.

La actividad tendrá lugar en el Skate Park Municipal y contará con distintas acciones orientadas a la prevención, la salud animal y la convivencia en los espacios públicos.

El cronograma comenzará a las 8:40 con castraciones programadas para las que será necesario solicitar turno previo. Posteriormente, desde las 10 horas, se realizará una campaña de vacunación antirrábica por orden de llegada y se entregarán antiparasitarios hasta agotar el stock disponible.

Además, durante la mañana se brindarán espacios de capacitación sobre alimentación animal, convivencia con la fauna local y cuidados responsables de las mascotas. Entre las propuestas destacadas figura un taller teórico-práctico de manejo de correa, que buscará ofrecer herramientas para mejorar los paseos diarios y fortalecer el vínculo entre las personas y sus perros.

La capacitación estará a cargo de la educadora canina Verónica Casares y abordará aspectos relacionados con el lenguaje corporal de los animales, la prevención de conflictos en la vía pública y técnicas de educación respetuosa. La actividad incluirá también ejercicios prácticos, caminatas grupales, juegos de olfato y circuitos de habilidades.

Desde el Municipio recordaron que quienes concurran con sus mascotas deberán presentar el esquema de vacunación al día y asistir con arnés, correa fija, agua y bolsas para la recolección de residuos. Asimismo, aclararon que las actividades podrán ser realizadas también por personas que no concurran con perros.

La iniciativa forma parte de las políticas locales de bienestar animal y apunta a fortalecer la tenencia responsable mediante la combinación de servicios sanitarios, educación y participación comunitaria.