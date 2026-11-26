La Municipalidad de Rada Tilly realizó la entrega de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) al Club Atlético Rada Tilly, al Chenque Rugby Club y al Club Náutico y Deportivo Rada Tilly, ampliando la cobertura de estos dispositivos en la comunidad.

La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, busca dotar de herramientas para la atención inmediata de emergencias cardíacas a instituciones que reciben diariamente a numerosos niños, adolescentes y adultos.

“Trabajamos para que Rada Tilly sea una ciudad cada vez más preparada para cuidar la salud de sus vecinos. En este sentido, la articulación con las instituciones deportivas es fundamental para llevar adelante políticas de prevención y cuidado que lleguen a toda la comunidad”, señaló la intendente Mariel Peralta.

Los equipos entregados a los clubes se suman a los que ya se encuentran disponibles en distintas dependencias municipales y espacios públicos, incluida la playa de Rada Tilly, donde el Servicio de Guardavidas cuenta con desfibriladores y personal capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP).

Acompañamiento a las instituciones deportivas

La incorporación de los DEA forma parte de una política integral de acompañamiento a los clubes deportivos de Rada Tilly que contempla el aporte económico municipal para la cobertura de emergencias médicas a través del servicio de Área Protegida, capacitaciones en RCP y primeros auxilios, beneficios para la atención médica de los deportistas y charlas de prevención y promoción de la salud.

En esta línea, los próximos 27 y 28 de noviembre se realizarán jornadas sobre salud mental en el deporte, a cargo de Juan Manuel Brindisi, psicólogo deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los encuentros estarán destinados a deportistas, entrenadores, dirigentes y profesionales vinculados al deporte, y abordarán aspectos como la motivación, el manejo de las presiones, los vínculos y el bienestar emocional en la práctica deportiva.

Con estas acciones, el Municipio busca consolidar el trabajo conjunto con las instituciones deportivas, promoviendo entornos más seguros y saludables para la práctica del deporte en todas las etapas de la vida.