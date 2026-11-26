El Municipio desplegó un operativo para prevenir traslados peligrosos durante los festejos estudiantiles. Sin embargo, en la zona sur de Comodoro Rivadavia se registraron jóvenes en las cajas de camionetas, una modalidad que las autoridades habían advertido que no autorizarían.

Los festejos de egresados en Comodoro Rivadavia se desarrollan con controles municipales sobre las condiciones de traslado de los estudiantes. En el sector de Eureka, personal de Control Urbano supervisa el paso de vehículos para evitar que los jóvenes viajen en cajas de camionetas o sentados sobre las puertas.

Mientras se lleva adelante ese operativo, en la zona sur se observaron camionetas que trasladaban egresados en sus cajas, pese a las advertencias difundidas por el Municipio a las familias y a las autoridades escolares.

El secretario de Control Urbano, Miguel Gómez, había confirmado el rechazo a los pedidos para autorizar caravanas con estudiantes en sectores destinados a la carga. Entre las propuestas recibidas figuraba el uso de camiones volcadores, una alternativa que también fue descartada por el riesgo para los participantes.

Según lo informado a La Posta Comodorense, personal a cargo del operativo en Eureka, los controles estaban previstos hasta las 14. Durante las primeras horas no se habían registrado incidentes en ese punto.

La intervención contempla detener los vehículos en los que se detecten traslados irregulares, exigir que cese esa modalidad de circulación y aplicar las sanciones correspondientes. La jornada anterior, las escuelas de zona norte habían recibido información sobre las restricciones y las posibles multas.