La jornada reunió a estudiantes, docentes y autoridades municipales, provinciales y del sector privado en la Chacra de Brisa Salud. Durante el acto se anunció que los manuales elaborados por los alumnos serán editados por el Fondo Editorial Municipal para la próxima Feria del Libro.

El Municipio de Comodoro Rivadavia acompañó este jueves en el predio del Cordón Forestal, el cierre del programa “Aulas Vivas”, una iniciativa impulsada por la Fundación Enfermeros Protagonistas y Brisa Salud y Bienestar que integra educación, salud y cuidado ambiental en escuelas primarias. El encuentro se llevó a cabo con la participación de las Escuelas N° 2 “Francisco Pietrobelli”, N° 91 de barrio Sarmiento, N° 146 de Km. 3 y N° 147 de Astra.

La propuesta, que cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Ambiente municipal, PAE, INTA y Supervisión Región VI, corona un proceso iniciado en 2022 con los primeros invernaderos escolares, transformándolos hoy en aulas verdes donde los niños aprenden sobre alimentación saludable, biodiversidad y autocuidado desde la práctica.

En representación del intendente Othar Macharashvili, la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, felicitó a los alumnos por el trabajo realizado a lo largo del año y resaltó el aprendizaje integral detrás de cada huerta: “El aplauso es para los chicos y para todo lo que lograron. No solamente están aprendiendo a sembrar, sino que siembran con conciencia, aprenden para preservar su salud y a trabajar colectivamente para cuidar el ambiente”.

Asimismo, la funcionaria subrayó la importancia de sostener redes de cooperación entre el Estado y la comunidad para potenciar este tipo de proyectos educativos, al afirmar que “son necesarias estas políticas de articulación, donde todos, desde el gabinete municipal y el vivero, junto a organizaciones como Enfermeros Protagonistas y UOCRA, empresas como PAE, Fundación Brisa y Provincia, acompañamos para que esto suceda”.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, puso en valor el protagonismo de los estudiantes y el acompañamiento pedagógico de sus maestros. En ese sentido, indicó que “siempre se habla de que los niños y adolescentes son el futuro, pero hoy vemos que ese futuro lo están construyendo ahora, transitando este camino junto a sus docentes para llevar a nuestra ciudad a lo más alto y elegir su propio trayecto de vida”.

Finalmente, desde el Municipio se destacó la calidad de los contenidos transversales trabajados en las aulas y se confirmó que los manuales elaborados por los alumnos serán editados a través del Fondo Editorial Municipal para participar de la Feria del Libro.