Comodoro Rivadavia será escenario de una jornada de reflexión y visibilización en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad central será una caminata abierta a la comunidad que se desarrollará el próximo 29 de noviembre entre las 14 y las 16 horas.

La convocatoria partirá desde la ex Proveeduría del Paseo Costero y culminará en Plaza Soberanía, donde se realizarán distintas propuestas destinadas a promover la igualdad y generar conciencia sobre las violencias por motivos de género.

Entre las actividades programadas se destaca la inauguración de la muestra federal “Acá Estamos”, impulsada por la Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas. La exposición quedará habilitada el domingo en el Centro de Información Pública (CIP) y propone un recorrido por las luchas de los movimientos de mujeres y las experiencias de organización colectiva en todo el país.

La jornada también incluirá una clase abierta de zumba a cargo de la profesora Marcela Rementería y el grupo Gimnasia por la Salud, Amistad y Solidaridad.

Como cierre, las personas participantes formarán un lazo humano en conmemoración del 25N, fecha que busca reafirmar el compromiso social en la erradicación de las violencias por motivos de género. Desde la organización invitaron a asistir con una prenda o accesorio de color violeta.