Comodoro Rivadavia transita este jueves con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, en una jornada que tendrá temperaturas en ascenso y una máxima prevista de 27°C durante la tarde.

Según el pronóstico, el cielo permanecerá mayormente nublado durante las primeras horas de la tarde, aunque hacia el atardecer comenzarán a registrarse intervalos de sol y una disminución gradual de la nubosidad.

El viento será uno de los aspectos destacados de la jornada. Soplará desde el sector oeste con velocidades cercanas a los 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 67 km/h, especialmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas irán en aumento desde los 20°C registrados durante la mañana hasta alcanzar valores de entre 26°C y 27°C entre las 16 y las 18 horas. Con el paso de la tarde y la llegada de la noche, el termómetro comenzará a descender gradualmente.

Además, la humedad se mantendrá baja y la calidad del aire será buena durante toda la jornada, generando condiciones favorables para las actividades al aire libre.