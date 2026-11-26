El grupo Desconexión Teatral presentará este sábado 28 de noviembre la última función del año de «Las manos del tiempo», una obra escrita por Carlos María Alsina que invita a reflexionar sobre la vida, la muerte, el amor, la soledad y el inexorable paso del tiempo.

La puesta en escena contará con las actuaciones de Constanza Gual y Gustavo Pardini, bajo la dirección de Ana Pérez, quien además está a cargo de la puesta escénica y la operación técnica.

La presentación se realizará desde las 21 horas en el Teatro Escuela Dislocador, ubicado en Pellegrini 928, donde el público podrá disfrutar de una propuesta teatral que combina emociones, reflexiones y una mirada profunda sobre la condición humana.

Desde la producción informaron que las reservas pueden realizarse comunicándose al 297-4376537. Además, quienes deseen conocer más sobre las actividades del grupo pueden encontrarlas en Instagram a través de la cuenta @desconexionteatral.