El pronóstico anticipa una jornada con nubosidad variable y temperaturas agradables. Por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este sábado 28 de noviembre una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 25°C, de acuerdo con el pronóstico actualizado a las 06:17. No se esperan precipitaciones durante la jornada.

A las 6, la temperatura era de 14,8°C, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste a 26 km/h. La humedad alcanzaba el 51% y la visibilidad era de 30 kilómetros.

Durante la mañana se prevé cielo algo nublado, una temperatura cercana a los 14°C y viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la temperatura llegará a 25°C, con cielo parcialmente nublado. El viento rotará al noreste y soplará entre 23 y 31 km/h.

Para la noche se esperan unos 20°C y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.