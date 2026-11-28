La jornada será este sábado 28 de noviembre, a las 15, en Caleta Córdova. El punto de encuentro será la cancha del Club Atlético Caleta Córdova.

La propuesta Planeta Sustentable invita a vecinos de Comodoro Rivadavia a participar de una jornada de limpieza en Playa Tranquila, en Caleta Córdova, para recolectar residuos y promover el cuidado del entorno costero.

La actividad se realizará este sábado 28 de noviembre desde las 15. Quienes quieran sumarse deberán acercarse a la cancha del Club Atlético Caleta Córdova, establecida como punto de encuentro.

Según anuncia la convocatoria, participarán Andrés “Tipo” Olivarez, conocido como “el Loco que Limpia Playas”, y Sasha Che Fisenko.

Para colaborar, se solicita llevar bolsas para recolectar residuos y guantes de protección. Sin embargo, desde la organización aclaran que no contar con esos elementos no impide participar: la invitación está abierta a quienes deseen aportar su tiempo.

Bajo la consigna “Cuidar nuestras playas es responsabilidad de todos”, la iniciativa propone una acción comunitaria para contribuir a la limpieza de este sector de la costa comodorense.