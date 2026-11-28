Charly Sinfónico es una propuesta artística y cultural independiente, autogestionada y realizada íntegramente por artistas de nuestra ciudad, que se presentará el viernes 11 en el Teatro Español.

El proyecto reúne a cantantes, músicos y una orquesta de cuerdas, en una producción que busca rendir homenaje a la obra y al legado musical de Charly García, uno de los referentes más importantes de la música argentina.

En el escenario habrá más de 40 artistas, estarán: Coral del Mar, Voces del Vendaval, Orquesta de cuerdas y bailarines de Marejada, entre otros

«Este espectáculo representa mucho más que un homenaje musical: es una apuesta al talento local, al trabajo colectivo y a la posibilidad de generar propuestas culturales de calidad con identidad propia, poniendo en valor a los artistas y trabajadores de la cultura de Comodoro Rivadavia.

Al tratarse de un proyecto autogestionado, todos los costos de producción, puesta en escena, técnica, sonido, iluminación, ensayos y organización deben ser afrontados por quienes impulsamos esta iniciativa», nos explicó Mara a La Posta Comodorense.

Las entradas se pueden adquirir en cdmticket.ar