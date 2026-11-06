Deborah Dixon y Luciana Palacios son piezas fundamentales en el engranaje musical de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari. Su aporte trasciende el rol tradicional de «coristas», aportando textura, potencia y una identidad vocal inconfundible al sonido ricotero y solista del Indio.

La Potencia del Blues y el Soul

Deborah Dixon es una figura icónica en la escena musical argentina, reconocida principalmente por su trayectoria con Las Blacanblus. Su incorporación a Los Fundamentalistas aportó una dimensión diferente al sonido de la banda.

Dixon trae consigo la fuerza del blues, el R&B y el soul. Su voz, profunda, rasposa y llena de matices, se complementa a la perfección con la de Solari. No se limita a hacer coros de acompañamiento; en muchas canciones asume un rol protagónico, realizando contrapuntos vocales, solos e improvisaciones que elevan la carga emocional de los temas.

Su vasta experiencia le permite adaptarse a la complejidad de las composiciones de Solari, aportando una madurez y un peso escénico innegables. Es una presencia imponente en vivo, capaz de conectar profundamente con el público.

Funciona como un ancla vocal sólida. En los momentos donde la música demanda potencia y desgarro, la voz de Deborah Dixon es la herramienta ideal. Ha dejado su marca en clásicos de la etapa solista del Indio.

Versatilidad y Precisión

Luciana Palacios, aunque quizás con un perfil mediático un poco más bajo que Dixon antes de su ingreso a la banda, ha demostrado ser una vocalista excepcional y una pieza clave en la estructura de Los Fundamentalistas.

Palacios aporta un timbre de voz más cristalino y versátil. Su capacidad para armonizar y mantener la afinación en arreglos complejos es vital para el sonido en vivo de la banda. Su voz se entrelaza de manera sutil pero efectiva con la de Solari y la de Dixon, creando armonías ricas y texturas vocales que enriquecen las canciones.

Si Dixon es la potencia terrenal, Palacios a menudo aporta brillo y precisión. Su trabajo es esencial en los coros que requieren armonizaciones precisas y en aquellos pasajes donde se necesita una voz limpia y melódica. Su química con Dixon es evidente, logrando un empaste vocal perfecto.

A lo largo de los años con Los Fundamentalistas, Palacios ha ganado protagonismo y confianza, demostrando su capacidad no solo para los coros técnicos, sino también para asumir momentos solistas con gran solvencia.

ENTRADA:

Don José Hogar / www.cdmtciket.ar