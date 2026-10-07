El cantautor Piero De Benedictis murió hoy, a los 81 años.

El histórico referente de la canción protesta, el folclore y el rock nacional se encontraba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires debido a un delicado estado de salud.

Nacido en Gallipoli, Italia, y radicado en Argentina desde su infancia, Piero dejó un legado imborrable en la música latinoamericana con himnos intergeneracionales como «Mi viejo», «Para el pueblo lo que es del pueblo», «Soy pan, soy paz, soy más» , inmortalizada por Mercedes Sosa, y «Que se vayan ellos».

Su obra estuvo profundamente marcada por el compromiso social, la memoria colectiva y la resistencia cultural, lo que incluso lo llevó al exilio durante la última dictadura militar.