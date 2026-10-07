Miguel Montaña, secretario adjunto del gremio no docente de la UNPSJB, señaló el 15 de octubre a las 13.30 horas se marchará desde la sede de Km 4 hasta el Centro y dijo a ABC Radio por FM Records que “Hemos recibido con agrado el fallo de la Justicia sobre la cautelar para que se cumple la Ley de Financiamiento Universitario y se le ordenó en primera instancia al Gobierno nacional que cumple con toda la ley incluyendo lo salarial, las becas y los gastos de funcionamiento. Esto da por tierra con el recorte brutal que venimos sufriendo desde que asumió este gobierno”.

Luego indicó que “Esperamos el 15 de octubre repetir las convocatorias masivas que no son partidarias como dicen los medios oficialistas porque son para defender la educación superior más allá del partidismo, pero también se propone defender la soberanía como la de Malvinas o rechazar la venta de tierras a los extranjeros”.

Para Montaña, “Cuando al gobierno le conviene cumple con la ley y sino como en nuestro caso no la cumple, aunque haya tantos elementos para que lo haga; por eso busca todos los vericuetos legales para seguir sin cumplir la ley de financiamiento, más allá que haya un fallo de la Corte Suprema”.

Por último, sostuvo que “Con la marcha queremos mostrar el descontento por todos estos atropellos que sufrimos por parte del gobierno como universitarios y como habitantes del país, por eso esperamos a toda la sociedad que se quiera manifestar”.