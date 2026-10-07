El presidente Javier Milei, que tanto como su vocero se comparó con Messi, no le gustó nada la despedida del capitán de la selección y no fue por la realización de la fiesta -que no satisfizo casi a nadie- sino por lo que hizo y dijo el 10.

En la previa, recordemos, que se mostró con el rector de la UBA, quien le entregó el doctorado honoris causa, y exhibió orgulloso un pin de la UBA. Ya en su despedida, volvió a aparecer el trapo de Malvinas, Messi se abrazó al veterano de guerra elegido para entonar el himno, y luego habló sobre la argentinidad y también sobre los enemigos de la selección.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: