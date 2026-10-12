RJ Mitte, que se hizo conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad y por su labor en favor de los derechos de las personas con discapacidad, falleció a los 34 años en Brownsville, Texas, según informaron sus representantes, que no detallaron las causas de su inesperado deceso.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, se indicó en el comunicado.

Mitte tenía parálisis cerebral en la vida real al igual que su personaje de Breaking Bad. Gracias a su participación y con ello a su masiva popularidad, el actor amplió su trabajo en favor de la inclusión y la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

A través de entrevistas, actividades públicas y colaboraciones con organizaciones, RJ Mitte impulsó iniciativas de concienciación sobre las barreras que enfrenta esta comunidad.

Además de su carrera como actor, el famoso participó en distintas organizaciones dedicadas a apoyar a personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, instituciones vinculadas con la atención, los servicios y el bienestar de personas con distintas necesidades de salud.

También presidió The Mitte Foundation, organización enfocada en respaldar iniciativas filantrópicas y proyectos comunitarios. Su participación en estas actividades estuvo relacionada con su experiencia personal y con su interés en promover una mayor inclusión social.