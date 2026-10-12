El presidente Javier Milei hasta miente con su carrera docente y ni piensa en ir ni decir nada de la inundación en Entre Ríos.

Asegura que tiene la micro controlada, lo mismo dijo Martin Menem, que tuvo un cruce de realidad con el CEO de Café Martínez.

Menem también ensayó la estrategia de engañar a la gente, al indicar que detrás del intento de derogar el DNU 70, está la intención de reestablecer la ley de alquileres. De paso, mintió, al indicar que los mismos bajaron desde que asumió Milei, cuando la realidad indica otra cosa.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: