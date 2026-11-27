Charly Sinfónico es una propuesta artística y cultural independiente, autogestionada y realizada íntegramente por artistas de nuestra ciudad.

El proyecto reúne a cantantes, músicos y una orquesta de cuerdas, en una producción que busca rendir homenaje a la obra y al legado musical de Charly García, uno de los referentes más importantes de la música argentina.

Este espectáculo representa mucho más que un homenaje musical: es una apuesta al talento local, al trabajo colectivo y a la posibilidad de generar propuestas culturales de calidad con identidad propia, poniendo en valor a los artistas y trabajadores de la cultura de Comodoro Rivadavia.

Al tratarse de un proyecto autogestionado, todos los costos de producción, puesta en escena, técnica, sonido, iluminación, ensayos y organización deben ser afrontados por quienes impulsamos esta iniciativa.

Por este motivo, los invitamos a que nos acompañen en este evento adquiriendo sus entradas en cdmticket.ar